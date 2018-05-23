Машинное понимание как элемент ИИ

Для согласованной работы человека и ИИ необходимо единообразие процесса понимания написанного. Для такого единообразия мы применяем процесс отождествления (сравнения) чего то с чем то, и если сравнение прошло успешно (все совпало), то мы можем говорить о наличии «понимания», в противном случае понимание отсутствует.
Семантическая машина (СМ) в качестве понимания использует тождество из мат. аппарата Тьюринга которое состоит из сравнения трех матриц: текущего состояния, управляющего воздействия и результирующего состояния. Такое представление мы называем ТУС (Текущее Управляющее Следующее).
Поэтому весь анализ документа сводится к формированию цепочек ТУСов и возможности сформировать по ним проверяющие ТУСы, выполнение которых и позволяет нам говорить о НАЛИЧИИ (Да) совпадения или ОТСУТСТВИИ (Нет) понимания.
В этом аспекте рассмотрим сущности, которые описывает Декрет №8.
Проведем анализ следующих сущностей:
- Криптовалюта
- Реестр транзакций
- Смарт контракт
- Оператор криптоплатформы
- Оператор обмена криптовалюты
PS:
В результате проведенного анализа можно определить:
- чего не хватает в данном документе для создания на основе его смарт документа (Информационного документа).
- определить чем «Оператор обмена криптовалют» отличается от «Оператора крипто платформы».
- классификатор операций выполняемых операторами.
- классификатор единиц учавствующих в операциях.
- Криптовалюта.
Определение: 4. Криптовалюта – биткоин, иной цифровой знак (токен), используемый в международном обороте в качестве универсального средства обмена.
Результат анализа:
Криптовалюта это:
1) цифровая единица обмена
2) в юридически значимой процедуре обмена
Неопределенности:
1) процедура обмена;
На основании анализа сущности «Оператор криптоплатформы» можно устранить неопределенность задав «процедура обмена» - «операция обмена оператором криптоплатформы»
2) юридически значимая;
- Реестр блоков транзакций
Определение: 8. Реестр блоков транзакций (блокчейн) – выстроенная на основе заданных алгоритмов в распределенной децентрализованной информационной системе, использующей криптографические методы защиты информации, последовательность блоков с информацией о совершенных в такой системе операциях.
Анализ:
Реестр блоков транзакций это:
1) Хранилище
- состоящее из последовательности блоков.
- блоки хранилища состоят из записей.
- выстроенное с использованием криптографических методов защиты информации.
Неопределенности:
1) Хранилище.
2) Запись.
3) Блок.
4) Криптографические методы защиты информации.
- Смарт контракт
Определение: 9. Смарт-контракт – программный код, предназначенный для функционирования в реестре блоков транзакций (блокчейне), иной распределенной информационной системе в целях автоматизированного совершения и (или) исполнения сделок либо совершения иных юридически значимых действий.
Анализ:
Результат анализа:
Смарт контракт это:
1) Программный код.
2) хранимый в записи реестра блоков транзакций.
3) описывающий юридически значимые действия.
3) функционирующий в децентрализованной системе.
Неопределенности:
1) юридически значимые действия.
2) функционирование.
3) совершение сделок.
4) сделки.
На основании анализа сущности «Оператор криптоплатформы» можно устранить неопределенность задав:
- «сделки» - «сделки (операции):
- отчуждение, приобретение цифровых знаков (токенов)
- обмен цифровых знаков (токенов) одного вида на цифровые знаки (токены) другого вида;
- иных, в соответствии с требованиями настоящего Декрета;»
- совершение сделок – выполнение одной из перечисленных операций, оператором криптоплатформы.
- Оператор криптоплатформы
Определение: 1. Оператор криптоплатформы – резидент Парка высоких технологий, предоставляющий с использованием информационной системы физическим и (или) юридическим лицам, в том числе нерезидентам Республики Беларусь, возможность совершения между собой и (или) с оператором криптоплатформы следующих сделок (операций): отчуждение, приобретение цифровых знаков (токенов) за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги; обмен цифровых знаков (токенов) одного вида на цифровые знаки (токены) другого вида; иных сделок (операций) в соответствии с требованиями настоящего Декрета..
Анализ:
Результат анализа:
Оператор криптоплатформы это:
а) резидент «Парка высоких технологий»;
б) резидент «Парка высоких технологий», с использованием информационной системы, предоставляющий:
1) лицам:
- физическим;
- юридическим;
- физическим и юридическим;
2) нерезидентам Республики Беларусь,
3) возможность совершения между:
- лицами;
- нерезидентами Республики Беларусь;
- операторами криптоплатформы;
следующих сделок (операций):
- отчуждение, приобретение цифровых знаков (токенов)
- обмен цифровых знаков (токенов) одного вида на цифровые знаки (токены) другого вида;
- иных, в соответствии с требованиями настоящего Декрета;
за:
- белорусские рубли;
- иностранную валюту;
- электронные деньги;
- цифровые знаки;
Неопределенности:
1. Лица
2. Резидент.
3. операции: обмен, отчуждение, иные
Классификатор:
1) единицы обмена:
- белорусские рубли;
- иностранную валюту;
- электронные деньги;
- цифровые знаки;
2) операции:
- отчуждение
- приобретение
- обмен
- иные, в соответствии с требованиями настоящего Декрета;
- Оператор обмена криптовалют
Определение: 6. Оператор обмена криптовалют – резидент Парка высоких технологий, осуществляющий с использованием информационных систем и (или) программно-технических комплексов, работающих в режиме самообслуживания (криптоматов), от собственного имени и в своем интересе обмен цифровых знаков (токенов) одного вида на цифровые знаки (токены) другого вида, их покупку и продажу за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги. Сделки (операции) по покупке и продаже цифровых знаков (токенов) с резидентами Республики Беларусь совершаются в белорусских рублях.
Анализ:
Оператор обмена криптовалют это:
а) резидент Парка высоких технологий;
б) резидент, с использованием:
1) информационной системы,
2) криптоавтомата
предоставляющий:
1) резидентам Республики Беларусь,
3) возможность совершения
сделок (операций):
- покупку цифровых знаков
- продажу цифровых знаков;
- обмен цифровых знаков;
за:
- белорусские рубли;
Неопределенности:
1. Лица
2. Резидент.
3. Операции: покупка, продажа, иные
4. Криптоавтомат.
Классификатор:
1) единицы обмена:
- белорусские рубли;
2) операции:
- покупка
- продажа
- иные, в соответствии с требованиями настоящего Декрета;
PS:
Классификаторы:
1) единицы обмена:
- белорусские рубли;
- иностранную валюту;
- электронные деньги;
- цифровые знаки;
2) операции:
- отчуждение;
- приобретение;
- обмен;
- покупка
- продажа
- иные, в соответствии с требованиями настоящего Декрета;
3) участники операций:
- лица
- юридические
- физические
- резиденты
- Парка высоких технологий
- Республики беларусь
- нерезиденты
- Парка высоких технологий
- Республики беларусь
- Оператор криптоплатформы
- Оператор обмена криптовалют
4) операторы:
- Оператор криптоплатформы (ОК)
- Оператор обмена криптовалют (ООК)
Отличия между ОК и ООК:
- (ООК) и (ООК) резиденты ПВТ оказывающие услуги на основании применения информационной системы. Суть услуг - выполнение (операций) для (участников операций) за (единицы обмена).
- (ООК) может осуществлять (операции <[(покупка) (продажа)]>) только для (резидентов РБ) и только за (белорусские рубли).
- (ОК) может осуществлять все (операции) для всех (участники операций) за все (единицы обмена)
(Криптоавтомат) мы рассматриваем как часть децентрализованной системы, поэтому и (ОК) может использовать в своей работе (криптоавтоматы).
Неопределенности:
- сделка (операция)
- отчуждение;
- приобретение;
- обмен;
- покупка
- продажа
- иные, в соответствии с требованиями настоящего Декрета;
- единицы обмена:
- белорусские рубли;
- иностранную валюту;
- электронные деньги;
- цифровые знаки;
- участники операций:
- лица
- юридические;
- физические;
- резиденты
- Парка высоких технологий;
- Республики беларусь;
- нерезиденты
- Парка высоких технологий;
- Республики беларусь;
- элементы информационной стстемы:
- децентрализация;
- хранилище;
- запись;
- функцилнирование;
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