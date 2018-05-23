Машинное понимание как элемент ИИ

Для согласованной работы человека и ИИ необходимо единообразие процесса понимания написанного. Для такого единообразия мы применяем процесс отождествления (сравнения) чего то с чем то, и если сравнение прошло успешно (все совпало), то мы можем говорить о наличии «понимания», в противном случае понимание отсутствует.

Семантическая машина (СМ) в качестве понимания использует тождество из мат. аппарата Тьюринга которое состоит из сравнения трех матриц: текущего состояния, управляющего воздействия и результирующего состояния. Такое представление мы называем ТУС (Текущее Управляющее Следующее).

Поэтому весь анализ документа сводится к формированию цепочек ТУСов и возможности сформировать по ним проверяющие ТУСы, выполнение которых и позволяет нам говорить о НАЛИЧИИ (Да) совпадения или ОТСУТСТВИИ (Нет) понимания.

В этом аспекте рассмотрим сущности, которые описывает Декрет №8.

Проведем анализ следующих сущностей:

Криптовалюта Реестр транзакций Смарт контракт Оператор криптоплатформы Оператор обмена криптовалюты

PS:

В результате проведенного анализа можно определить:

- чего не хватает в данном документе для создания на основе его смарт документа (Информационного документа).

- определить чем «Оператор обмена криптовалют» отличается от «Оператора крипто платформы».

- классификатор операций выполняемых операторами.

- классификатор единиц учавствующих в операциях.

Криптовалюта.

Определение: 4. Криптовалюта – биткоин, иной цифровой знак (токен), используемый в международном обороте в качестве универсального средства обмена.

Результат анализа:

Криптовалюта это:

1) цифровая единица обмена

2) в юридически значимой процедуре обмена

Неопределенности:

1) процедура обмена;

На основании анализа сущности «Оператор криптоплатформы» можно устранить неопределенность задав «процедура обмена» - «операция обмена оператором криптоплатформы»

2) юридически значимая;

Реестр блоков транзакций

Определение: 8. Реестр блоков транзакций (блокчейн) – выстроенная на основе заданных алгоритмов в распределенной децентрализованной информационной системе, использующей криптографические методы защиты информации, последовательность блоков с информацией о совершенных в такой системе операциях.

Анализ:

Реестр блоков транзакций это:

1) Хранилище

- состоящее из последовательности блоков.

- блоки хранилища состоят из записей.

- выстроенное с использованием криптографических методов защиты информации.

Неопределенности:

1) Хранилище.

2) Запись.

3) Блок.

4) Криптографические методы защиты информации.

Смарт контракт

Определение: 9. Смарт-контракт – программный код, предназначенный для функционирования в реестре блоков транзакций (блокчейне), иной распределенной информационной системе в целях автоматизированного совершения и (или) исполнения сделок либо совершения иных юридически значимых действий.

Анализ:

Результат анализа:

Смарт контракт это:

1) Программный код.

2) хранимый в записи реестра блоков транзакций.

3) описывающий юридически значимые действия.

3) функционирующий в децентрализованной системе.

Неопределенности:

1) юридически значимые действия.

2) функционирование.

3) совершение сделок.

4) сделки.

На основании анализа сущности «Оператор криптоплатформы» можно устранить неопределенность задав:

- «сделки» - «сделки (операции):

- отчуждение, приобретение цифровых знаков (токенов)

- обмен цифровых знаков (токенов) одного вида на цифровые знаки (токены) другого вида;

- иных, в соответствии с требованиями настоящего Декрета;»

- совершение сделок – выполнение одной из перечисленных операций, оператором криптоплатформы.

Оператор криптоплатформы

Определение: 1. Оператор криптоплатформы – резидент Парка высоких технологий, предоставляющий с использованием информационной системы физическим и (или) юридическим лицам, в том числе нерезидентам Республики Беларусь, возможность совершения между собой и (или) с оператором криптоплатформы следующих сделок (операций): отчуждение, приобретение цифровых знаков (токенов) за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги; обмен цифровых знаков (токенов) одного вида на цифровые знаки (токены) другого вида; иных сделок (операций) в соответствии с требованиями настоящего Декрета..

Анализ:

Результат анализа:

Оператор криптоплатформы это:

а) резидент «Парка высоких технологий»;

б) резидент «Парка высоких технологий», с использованием информационной системы, предоставляющий:

1) лицам:

- физическим;

- юридическим;

- физическим и юридическим;

2) нерезидентам Республики Беларусь,

3) возможность совершения между:

- лицами;

- нерезидентами Республики Беларусь;

- операторами криптоплатформы;

следующих сделок (операций):

- отчуждение, приобретение цифровых знаков (токенов)

- обмен цифровых знаков (токенов) одного вида на цифровые знаки (токены) другого вида;

- иных, в соответствии с требованиями настоящего Декрета;

за:

- белорусские рубли;

- иностранную валюту;

- электронные деньги;

- цифровые знаки;

Неопределенности:

1. Лица

2. Резидент.

3. операции: обмен, отчуждение, иные

Классификатор:

1) единицы обмена:

- белорусские рубли;

- иностранную валюту;

- электронные деньги;

- цифровые знаки;

2) операции:

- отчуждение

- приобретение

- обмен

- иные, в соответствии с требованиями настоящего Декрета;

Оператор обмена криптовалют

Определение: 6. Оператор обмена криптовалют – резидент Парка высоких технологий, осуществляющий с использованием информационных систем и (или) программно-технических комплексов, работающих в режиме самообслуживания (криптоматов), от собственного имени и в своем интересе обмен цифровых знаков (токенов) одного вида на цифровые знаки (токены) другого вида, их покупку и продажу за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги. Сделки (операции) по покупке и продаже цифровых знаков (токенов) с резидентами Республики Беларусь совершаются в белорусских рублях.

Анализ:

Оператор обмена криптовалют это:

а) резидент Парка высоких технологий;

б) резидент, с использованием:

1) информационной системы,

2) криптоавтомата

предоставляющий:

1) резидентам Республики Беларусь,

3) возможность совершения

сделок (операций):

- покупку цифровых знаков

- продажу цифровых знаков;

- обмен цифровых знаков;

за:

- белорусские рубли;

Неопределенности:

1. Лица

2. Резидент.

3. Операции: покупка, продажа, иные

4. Криптоавтомат.

Классификатор:

1) единицы обмена:

- белорусские рубли;

2) операции:

- покупка

- продажа

- иные, в соответствии с требованиями настоящего Декрета;

PS:

Классификаторы:

1) единицы обмена:

- белорусские рубли;

- иностранную валюту;

- электронные деньги;

- цифровые знаки;

2) операции:

- отчуждение;

- приобретение;

- обмен;

- покупка

- продажа

- иные, в соответствии с требованиями настоящего Декрета;

3) участники операций:

- лица

- юридические

- физические

- резиденты

- Парка высоких технологий

- Республики беларусь

- нерезиденты

- Парка высоких технологий

- Республики беларусь

- Оператор криптоплатформы

- Оператор обмена криптовалют

4) операторы:

- Оператор криптоплатформы (ОК)

- Оператор обмена криптовалют (ООК)

Отличия между ОК и ООК:

(ООК) и (ООК) резиденты ПВТ оказывающие услуги на основании применения информационной системы. Суть услуг - выполнение (операций) для (участников операций) за (единицы обмена).

(ООК) может осуществлять (операции <[(покупка) (продажа)]>) только для (резидентов РБ) и только за (белорусские рубли).

(ОК) может осуществлять все (операции) для всех (участники операций) за все (единицы обмена)

(Криптоавтомат) мы рассматриваем как часть децентрализованной системы, поэтому и (ОК) может использовать в своей работе (криптоавтоматы).

Неопределенности:

- сделка (операция)

- отчуждение;

- приобретение;

- обмен;

- покупка

- продажа

- иные, в соответствии с требованиями настоящего Декрета;

- единицы обмена:

- белорусские рубли;

- иностранную валюту;

- электронные деньги;

- цифровые знаки;

- участники операций:

- лица

- юридические;

- физические;

- резиденты

- Парка высоких технологий;

- Республики беларусь;

- нерезиденты

- Парка высоких технологий;

- Республики беларусь;

- элементы информационной стстемы:

- децентрализация;

- хранилище;

- запись;

- функцилнирование;