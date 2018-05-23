Машинное понимание как элемент ИИ

Для согласованной работы человека и ИИ необходимо единообразие процесса понимания написанного. Для такого единообразия мы применяем процесс отождествления (сравнения) чего  то с чем то, и если сравнение прошло успешно (все совпало), то мы можем говорить о наличии «понимания», в противном случае понимание отсутствует.

Семантическая машина (СМ) в качестве понимания использует тождество из мат. аппарата Тьюринга которое состоит из сравнения трех матриц: текущего состояния, управляющего воздействия и результирующего состояния. Такое представление мы называем ТУС (Текущее Управляющее Следующее).

Поэтому весь анализ документа сводится к формированию цепочек ТУСов и возможности сформировать по ним проверяющие ТУСы, выполнение которых и позволяет нам говорить о НАЛИЧИИ (Да) совпадения или ОТСУТСТВИИ (Нет) понимания.

В этом аспекте рассмотрим сущности, которые описывает Декрет  №8.

Проведем анализ следующих сущностей:

  1. Криптовалюта
  2. Реестр транзакций
  3. Смарт контракт
  4. Оператор криптоплатформы
  5. Оператор обмена криптовалюты

PS:

В результате проведенного анализа можно определить:

- чего не хватает в данном документе для создания на основе его смарт документа (Информационного документа).

-  определить чем «Оператор обмена криптовалют» отличается от «Оператора крипто платформы».

- классификатор операций выполняемых операторами.

- классификатор единиц учавствующих в операциях.

  1. Криптовалюта.

Определение:  4. Криптовалюта – биткоин, иной цифровой знак (токен), используемый в международном обороте в качестве универсального средства обмена.

Результат анализа:

Криптовалюта это:

       1) цифровая единица обмена

       2) в юридически значимой процедуре обмена

Неопределенности:

       1) процедура обмена;

На основании анализа сущности «Оператор криптоплатформы» можно устранить неопределенность задав «процедура обмена» - «операция обмена оператором криптоплатформы»

2) юридически значимая;

  1. Реестр блоков транзакций

Определение:   8. Реестр блоков транзакций (блокчейн) – выстроенная на основе заданных алгоритмов в распределенной децентрализованной информационной системе, использующей криптографические методы защиты информации, последовательность блоков с информацией о совершенных в такой системе операциях.

Анализ:

Реестр блоков транзакций это:

       1) Хранилище

             - состоящее из последовательности блоков.

                    - блоки хранилища состоят из записей.

             - выстроенное с использованием криптографических методов защиты информации.

Неопределенности:

       1) Хранилище.

       2) Запись.

       3) Блок.

       4) Криптографические методы защиты информации.

  1. Смарт контракт

Определение:   9. Смарт-контракт – программный код, предназначенный для функционирования в реестре блоков транзакций (блокчейне), иной распределенной информационной системе в целях автоматизированного совершения и (или) исполнения сделок либо совершения иных юридически значимых действий.

Анализ:

Результат анализа:

Смарт контракт это:

       1) Программный код.

       2) хранимый в записи реестра блоков транзакций.

       3) описывающий юридически значимые действия.

       3) функционирующий в децентрализованной системе.

Неопределенности:

       1) юридически значимые действия.

       2) функционирование.

       3) совершение сделок.

4) сделки.

На основании анализа сущности «Оператор криптоплатформы» можно устранить неопределенность задав:

- «сделки» - «сделки (операции):

                    - отчуждение, приобретение цифровых знаков (токенов)

- обмен цифровых знаков (токенов) одного вида на цифровые знаки (токены) другого вида;

- иных, в соответствии с требованиями настоящего Декрета;»

- совершение сделок – выполнение одной из перечисленных операций, оператором криптоплатформы.

  1. Оператор криптоплатформы

Определение:   1. Оператор криптоплатформы – резидент Парка высоких технологий,  предоставляющий с использованием информационной системы физическим и (или) юридическим лицам, в том числе нерезидентам Республики Беларусь, возможность совершения между собой и (или) с оператором криптоплатформы следующих сделок (операций): отчуждение, приобретение цифровых знаков (токенов) за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги; обмен цифровых знаков (токенов) одного вида на цифровые знаки (токены) другого вида; иных сделок (операций) в соответствии с требованиями настоящего Декрета..

Анализ:

Результат анализа:

Оператор криптоплатформы это:

а) резидент «Парка высоких технологий»; 

б) резидент «Парка высоких технологий», с использованием информационной системы, предоставляющий:

       1) лицам:

             - физическим;

             - юридическим;

             - физическим и юридическим;

       2) нерезидентам Республики Беларусь,

       3) возможность совершения между:

             - лицами;

             - нерезидентами Республики Беларусь;

             - операторами криптоплатформы;

             следующих сделок (операций):

                    - отчуждение, приобретение цифровых знаков (токенов)

- обмен цифровых знаков (токенов) одного вида на цифровые знаки (токены) другого вида;

                    - иных, в соответствии с требованиями настоящего Декрета;

             за:

                    - белорусские рубли;

                    - иностранную валюту;

                    - электронные деньги;

                                 - цифровые знаки; 

       Неопределенности:

       1. Лица

       2. Резидент.

       3. операции: обмен, отчуждение, иные

       Классификатор:

       1) единицы обмена:

             - белорусские рубли;

             - иностранную валюту;

             - электронные деньги;

             - цифровые знаки;

2) операции:

             - отчуждение

- приобретение

- обмен

             - иные, в соответствии с требованиями настоящего Декрета;

 

 

  1. Оператор обмена криптовалют

Определение:   6. Оператор обмена криптовалют – резидент Парка высоких технологий, осуществляющий с использованием информационных систем и (или) программно-технических комплексов, работающих в режиме самообслуживания (криптоматов), от собственного имени и в своем интересе обмен цифровых знаков (токенов) одного вида на цифровые знаки (токены) другого вида, их покупку и продажу за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги. Сделки (операции) по покупке  и продаже цифровых знаков (токенов) с резидентами Республики Беларусь совершаются в белорусских рублях.

Анализ:

Оператор обмена криптовалют это:

а) резидент Парка высоких технологий; 

б) резидент, с использованием:

1) информационной системы,

 2) криптоавтомата

 предоставляющий:

 1) резидентам Республики Беларусь,

 3) возможность совершения

 сделок (операций):

  - покупку цифровых знаков

  - продажу цифровых знаков;

 - обмен цифровых знаков;

 за:

   - белорусские рубли;

  Неопределенности:

 1. Лица

  2. Резидент.

  3. Операции: покупка, продажа, иные

  4. Криптоавтомат.

  Классификатор:

 1) единицы обмена:

  - белорусские рубли;

  2) операции:

    - покупка

   - продажа

    - иные, в соответствии с требованиями настоящего Декрета;

PS:

Классификаторы:

1) единицы обмена:

   - белорусские рубли;

   - иностранную валюту;

  - электронные деньги;

 - цифровые знаки;

2) операции:

- отчуждение;

- приобретение;

- обмен;

- покупка

- продажа

  - иные, в соответствии с требованиями настоящего Декрета;

3) участники операций:

  - лица

 - юридические

  - физические

  - резиденты

- Парка высоких технологий

- Республики беларусь

- нерезиденты

- Парка высоких технологий

 - Республики беларусь

 - Оператор криптоплатформы

 - Оператор обмена криптовалют

4) операторы:

 - Оператор криптоплатформы (ОК)

   - Оператор обмена криптовалют (ООК)

Отличия между ОК и ООК:

  • (ООК) и (ООК) резиденты ПВТ оказывающие услуги на основании применения информационной системы. Суть услуг -  выполнение (операций) для (участников операций) за (единицы обмена).
  • (ООК) может осуществлять (операции <[(покупка) (продажа)]>) только для (резидентов РБ) и только за (белорусские рубли).
  • (ОК)  может осуществлять все (операции) для всех (участники операций) за все (единицы обмена)

(Криптоавтомат) мы рассматриваем как часть децентрализованной системы, поэтому и (ОК) может использовать в своей работе (криптоавтоматы).

Неопределенности:

- сделка (операция)

 - отчуждение;

- приобретение;

- обмен;

- покупка

- продажа

 - иные, в соответствии с требованиями настоящего Декрета;

- единицы обмена:

 - белорусские рубли;

 - иностранную валюту;

- электронные деньги;

 - цифровые знаки;

- участники операций:

 - лица

 - юридические;

- физические;

  - резиденты

- Парка высоких технологий;

- Республики беларусь;

- нерезиденты

- Парка высоких технологий;

- Республики беларусь;

- элементы информационной стстемы:

- децентрализация;

- хранилище;

- запись;

- функцилнирование;

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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