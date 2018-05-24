Cisco Systems предупредила об активном распространении вредоносного ПО

Американская телекоммуникационная компания Cisco Systems предупредила пользователей об активном распространении вредоносного программного обеспечения VPNFilter. Подразделение кибербезопасности компании Talos решило опубликовать незавершенное исследование компании из-за слишком стремительного распространения по всему миру.

VPNFilter заразил уже 500 тысяч компьютеров, включая инфраструктуру Украины, как минимум в 54 странах.

Вирус поражает сетевую аппаратуру, в частности роутеры (такие как Netgear и TP-Link) и сетевые накопители производства Qnap. В докладе говорится, что программа способна перехватывать трафик, управлять устройством и вывести устройства из строя, поодиночке или группами, «потенциально отрезая от интернета сотни тысяч жертв по всему миру».

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Опубликовал: KVbot,

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