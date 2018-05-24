Беларусь вошла в топ-10 стран по атакам интернет-мошенников

11,62% пользователей продуктов «Лаборатории Касперского» из Беларуси встречались с фишинговыми атаками. По этому параметру наша страна оказалась на седьмом месте в мире, свидетельствуют данные отчета компании по результатам первого квартала текущего года.

Россия, Украина, Литва, Латвия и Польша в топ не попали. Больше всего пользователей подвергались атакам фишеров в Бразилии — 19,07%. Также в списке оказались Аргентина, Венесуэла, Албания и Боливия.

Компания зафиксировала 90 245 060 попыток перейти на сайты фишеров. Всего мошенники атаковали 9,6% уникальных пользователей от общего числа установивших продукты «Лаборатории Касперского».

