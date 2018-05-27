«Лаборатория Касперского» назвала любимые темы спамеров

«Лаборатория Касперского» проанализировала активность спамеров и фишеров в первом квартале текущего года.

Сообщается, что на протяжении первых трёх месяцев 2018-го доля мусорных писем в общем объёме электронной корреспонденции постепенно снижалась. Так, наибольшая доля спама была зафиксирована в январе — 54,50 %. В феврале этот показатель составил 52,80 %, а в марте — 48,16 %. Таким образом, средний результат за квартал равен 51,82 %.

В прошлом квартале сетевые мошенники активно эксплуатировали тему мессенджера Telegram, вокруг которого разгорелся шум в связи с предстоящей блокировкой в России (фактически доступ был ограничен в апреле).

Ещё одной приманкой в начале года спамеры выбрали тему ICO (первичное размещение криптовалюты), которая стала привлекать широкие массы. Благодаря поддельным страницам и фишинговым письмам, эксплуатирующим предстоящие ICO известных компаний, мошенники смогли собрать значительные суммы денег. Активно эксплуатировалась и тема собственно криптовалют.

По итогам первого квартала 2018 года лидером среди стран — источников спама стал Вьетнам (9,22 %). На втором месте по количеству исходящих рассылок расположились США (8,58 %), а замыкает тройку Китай (7,87 %). Россия находится на восьмой позиции с результатом 3,22 %.

Отмечается, что основной интерес фишеров по-прежнему концентрируется на финансах и прямом доступе к чужим деньгам. По итогам первого квартала почти половина всех фишинговых атак (44 %) пришлась именно на финансовую сферу: банки, онлайн-магазины и платёжные системы. Кроме того, злоумышленники активно охотятся за персональными пользовательскими данными.