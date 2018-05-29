Хакер выпустил исходный код программы взлома PlayStation 4

Хакер под ником Spectre выпустил исходный код программы взлома PlayStation 4 с прошивкой версии 5.05. Об этом он заявил в Twitter.

Взлом полностью открывает доступ к файловой системе консоли. Также он позволит запускать на ней сторонние приложения, вроде эмуляторов консолей прошлого поколения. Это также позволяет обойти антипиратскую защиту и запускать пиратские игры. Взлом основан на уязвимости ядра системы, найденной хакером Qwertyoruiopz.

На данный момент актуальная версия ОС PS4 — 5.55.