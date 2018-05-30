Эксперты назвали самые неудачные пароли

Эксперты из Политехнического университета в Виргинии и представители компании Dashlane провели масштабное исследование, в котором рассказали, какие ошибки совершают пользователи при создании паролей.

Специалисты изучили более 6 миллионов анонимных паролей, которые находятся в свободном доступе в связи с массовыми утечками данных пользователей из-за взломов хакеров в последние несколько лет.

Сообщается, что пользователи зачастую придумывают один пароль, а потом меняют комбинацию цифр и слов для других сайтов.

Самыми популярными паролями эксперты назвали комбинации цифр и букв, которые расположены рядом на клавиатуре. Еще один вариант – названия брендов, популярных шоу и фильмов, а также фразы, выражающие любовь и ненависть.