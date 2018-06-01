Представлен рейтинг киберугроз апреля по Беларуси

ESET представляет отчет об активности вредоносного ПО в Беларуси в апреле 2018 года, составленный с помощью облачной системы ESET LiveGrid.

В апреле внимание киберзлоумышленников было приковано к Google Play. Специалисты ESET обнаружили в официальном магазине 35 рекламных приложений, замаскированных под антивирусы, игру Pingu Cleans Up, подписывающую на дорогостоящий платный сервис, и «универсальное мобильное приложение» для кражи данных пользователей 21 банка. Вредоносные приложения удалены из Google Play после предупреждения со стороны ESET.

Рейтинг киберугроз по Беларуси возглавляет потенциально нежелательное ПО Win32/MediaGet. На второй строке SMB/Exploit.DoublePulsar – срабатывание антивирусных продуктов ESET, предшествующее попытке эксплуатации в системе трояна Win32/Exploit.CVE-2017-0147.A и шифратора Win32/Filecoder.WannaCryptor.

На первой строке глобального рейтинга вновь JS/CoinMiner. Высокие позиции в рейтинге сохраняют другие представители семейства вредоносных криптомайнеров – Win32/CoinMiner и Win64/CoinMiner.

В апреле 7,27% пользователей ESET NOD32 из Беларуси столкнулись с попыткой заражения их компьютеров вредоносным ПО.