Xiaomi Mi 8 стал самым популярным смартфоном в мире‍

По данным экспертов, по состоянию на 3 июня 2018 года, самым популярным и обсуждаемым в мире смартфоном является Xiaomi Mi 8, на которые уже начали собирать предварительные заказы в Китае. Этот аппарат для многих людей стал воплощением идеального телефона. На втором месте расположился такой же Xiaomi Mi 8, но уже с приставкой Explorer Edition. Этот аппарат отличается от обычной модели прозрачной задней крышкой, а также встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев.

Тройку лидеров замкнул Xiaomi Redmi Note 5 Pro, то есть тот самый недорогой бюджетный телефон, который оснащен двойной основной камерой с вертикальным расположением и металлическим корпусом. На четвертом месте оказался флагман OnePlus 6. Он на фоне новинок от одного из своих конкурентов смотрится уже не так интересно и привлекательно. Пятерку удалось замкнуть Samsung Galaxy J6 (2018), получившему спорные технические характеристики и внешний вид.

На шестой позиции оказался Nokia X6, тогда как семерку замкнул Xiaomi Mi 8 SE. Этот аппарат обладает более слабым техническим оснащением, чем обычная модель, но зато его цена в Китае в переводе на российскую валюту не превышает 20 000 рублей. На восьмом месте оказался Xiaomi Mi 6X, а на девятом – Samsung Galaxy J8. Последнее десятое место принадлежит Samsung Galaxy A6+ (2018). Этот аппарат стал единственным более-менее нормальным телефоном от этого производителя в нынешнем году, за исключением моделей Galaxy S9 и S9+.