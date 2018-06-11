Xiaomi продемонстировала бюджетный Redmi 6

Компания-производитель Xiaomi показала фронтальную панель своего нового смартфона Redmi 6. Он относится к бюджетному сегменту, но, несмотря на это, получит неплохие характеристики.

Девайс будет оснащен дисплеем с диагональю 5.45" и разрешением 1440x720 пикселей. Процессор – MediaTek Helio P22, восемь ядер Cortex A53 будут работать на частоте 2 ГГц. У смартфона будет одна камера на лицевой стороне вместе со светодиодной вспышкой. Ожидается, что на задней панели будет размещен сканер отпечатка пальца.

На смартфоне сразу будет предустановлена ОС Android 8.1 Oreo.

Премьера Xiaomi Redmi 6 состоится 12 июня. Также ожидается дебют Redmi 6A и Redmi 6 Pro/Plus.