Опубликованы характеристики смартфона Xiaomi Mi Max 3

Как сообщают СМИ, смартфон Xiaomi Mi Max 3 будет представлен в июле этого года. Работать смартфон будет на базе ОС Android 8.1 Oreo.

По предварительным данным, Xiaomi Mi Max 3 получит IPS-дисплей с диагональю 6,9 дюйма и разрешением 2160х1080. В смартфоне будет восьмиядерный чип Snapdragon 636 или 710, оперативная память емкостью 3/4/6 ГБ и встроенная память на 32/64/128 Гб.

Также есть информация о наличии стандартного разъема для наушников и разъема USB Type-C. За автономность Xiaomi Mi Max 3 будет отвечать АКБ емкостью 5,4 тысячи мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки.