Яндекс.Коллекции собрали каталог достопримечательностей Беларуси

На Яндекс.Коллекциях появилась подборка природных и культурных памятников Беларуси. Она состоит из карточек, в каждой из которых есть фотографии и небольшое описание достопримечательности, а также отметка на карте.

Коллекция пригодится всем, кто хочет узнать что-то новое об истории и культуре Беларуси. Наряду с очень известными памятниками — Брестской крепостью, Мирским замком или фарным костёлом в Гродно — в ней есть не столь популярные, но не менее любопытные достопримечательности — скажем, руины Троицкой крепости в Березовце или здание акцизного управления в Барановичах. Можно встретить и вовсе экзотические места, которые удивят даже опытного краеведа, например языческое капище в Минске или бровар в Дуброво.

Всего в коллекции собрана тысяча достопримечательностей. Почти половина из них — религиозные сооружения: храмы, монастыри, часовни и синагоги. На втором месте по числу карточек — музеи и монументы, их в коллекции более полутора сотен.