Начались продажи новой легендарной Nokia 8110

Компания HMD Global объявила о начале продаж новой версии телефона Nokia 8110.

Оригинальный Nokia 8110 был выпущен в 1997 году и использовался в фильме «Матрица». За свою форму его прозвали «бананом». Новая версия получила 2,4-дюймовый дисплей с разрешением 320х240, двухмегапиксельную камеру, четыре гигабайта накопителя и поддержку 4G. От одного заряда смартфон может проработать 25 дней.

Телефон получил собственный магазин приложений, в котором доступны для скачивания Google Assistant, «Google Поиск», «Google Карты», Facebook и Twitter. Также с его помощью можно отправлять письма по электронной почте.