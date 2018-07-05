Яндекс индексировал персональные данные в Google Docs

«Яндекс» стал выдавать в поиске документы из Google Docs, в которых могут содержаться пароли и личные данные интернет-пользователей.

В «Яндексе» заверили, что проблема с отображением содержания документов Google Docs в поисковой выдаче не связана с особенностями работы поисковой системы. Поиск индексирует лишь те страницы, которые не защищены логином и паролем.

О том, что в файлах Google Docs, которые оказались в свободном доступе, может быть частная информация, "Яндекс" проинформировал коллег из Google. Ночью проблема была решена.