Эксперты назвали 10 самых мощных смартфонов июня

Компания AnTuTu, которая занимается разработкой одноименного бенчмарка, опубликовала очередной отчет о том, какие из представленных в продаже смартфонов являются самыми производительными.

Как и ожидалось, большую часть первой десятки заняли девайсы с чипсетами Qualcomm Snapdragon 845. Но их показатели различаются из-за разных оптимизаций ОС и разного устройства систем охлаждения.

Первое место занял геймерский Xiaomi Black Shark, второе — недавно анонсированный Vivo NEX S. Тройку замыкает OnePlus 6, результат которого лишь немного меньше.

Список остальных девайсов в десятке таков: Xiaomi Mi 8, Smartisan Nut R1, Samsung Galaxy S9+ (Snapdragon), Mi Mix 2S, Samsung Galaxy S9(Snapdragon), Sony Xperia XZ2 и ZTE nubia Red Magic.

Все тесты проводились на седьмой версии AnTuTu, а результаты для каждой модели усреднялись. Кроме того, тест должно было пройти не менее 1000 экземпляров каждого смартфона.