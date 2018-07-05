Европейский союз назначил Экспертную группу по искусственному интеллекту

Европейский союз после открытого процесса отбора комиссией назначила 52 экспертов для новой Экспертной группы по искусственному интеллекту, в которую войдут представители академических кругов, гражданского общества, а также промышленности. Об этом сообщают представители Белорусской ассоциации по искусственному интеллекту.

Экспертная группа по искусственному интеллекту (AI HLG) будет иметь общую цель для поддержки реализации европейской стратегии в области ИИ. Это будет включать разработку рекомендаций по будущей разработке политики в области ИИ и по этическим, правовым и социальным вопросам, связанным с ИИ, включая социально-экономические проблемы.

Кроме того, AI HLG будет выступать в качестве руководящей группы для работы Европейского Альянса AI, взаимодействовать с другими инициативами, помогать стимулировать диалог с участием многих заинтересованных сторон, собирать мнения участников и отражать их в своем анализе и отчетах.

В частности, группе будет поручено: