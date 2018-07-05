Европейский союз назначил Экспертную группу по искусственному интеллекту

Европейский союз после открытого процесса отбора комиссией назначила 52 экспертов для новой Экспертной группы по искусственному интеллекту, в которую войдут представители академических кругов, гражданского общества, а также промышленности. Об этом сообщают представители Белорусской ассоциации по искусственному интеллекту.
Экспертная группа по искусственному интеллекту (AI HLG) будет иметь общую цель для поддержки реализации европейской стратегии в области ИИ. Это будет включать разработку рекомендаций по будущей разработке политики в области ИИ и по этическим, правовым и социальным вопросам, связанным с ИИ, включая социально-экономические проблемы.
Кроме того, AI HLG будет выступать в качестве руководящей группы для работы Европейского Альянса AI, взаимодействовать с другими инициативами, помогать стимулировать диалог с участием многих заинтересованных сторон, собирать мнения участников и отражать их в своем анализе и отчетах.
В частности, группе будет поручено:
- Консультировать Комиссию по решению среднесрочных и долгосрочных задач и возможностей, связанных с ИИ, посредством рекомендаций, которые будут использоваться в процессе разработки политики, процесса законодательной оценки и разработки цифровой стратегии следующего поколения.
- Предложить Комиссии проект руководящих принципов этики AI, охватывающий такие вопросы, как справедливость, безопасность, прозрачность, будущее работы, демократия и в более широком смысле воздействия на применение Хартии основных прав, включая конфиденциальность и защиту персональных данных, достоинство, потребителя защиты и недискриминации.
- Поддержать Комиссию по дальнейшему взаимодействию и информационно-пропагандистским механизмам для взаимодействия с более широким кругом заинтересованных сторон в контексте Альянса ИИ, обмена информацией и сбора их вклада в работу группы и Комиссии.
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