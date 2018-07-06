Эксперты назвали самые продаваемые смартфоны в мире

Компания Counterpoint опубликовала результаты исследования популярности смартфонов.

Самыми продаваемыми смартфонами в мае 2018 года стали iPhone 8 и Samsung Galaxy S9 Plus, разделившие первое и второе места. Каждый из этих смартфонов занял долю рынка в 2,4%.

Бывший лидер, iPhone X, уже второй месяц подряд занимает третье место с 2,3%. Десятку замыкают Xiaomi Redmi 5A, iPhone 8 Plus, Galaxy S9, Huawei P20 Lite, Vivo X21, Xiaomi Redmi 5 Plus/Note 5 и Oppo A83.

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Опубликовал: KVbot,

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