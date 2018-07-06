Названа дата презентации нового смартфона Samsung

Корпорация Samsung представит гибкий смартфон на выставке CES, которая пройдет 8-11 января 2019 года.

Предполагается, что продажи телефона начнутся в феврале 2019 года. Он будет выпущен ограниченным тиражом в 300-500 тысяч единиц. По оценкам, он может стоить около 1,8 тысячи долларов. Также источник сообщил, что Samsung представит Galaxy S10 на выставке MWC-2019 в конце февраля следующего года.

Samsung Galaxy X станет первым смартфоном с гибким экраном. Судя по слухам, его разработка началась в 2011 году и планировался к релизу в конце 2016 года. Однако из-за проблем с Note 7 выход телефона неоднократно переносился.