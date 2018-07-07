С 7 июля в Беларуси легализовали работу программных касс

С 7 июля белорусы могут пользоваться альтернативой обычным кассовым аппаратам – программными кассами. Воспользоваться новинкой можно как при оплате наличными деньгами, так и с помощью банковских платежных карт.

Касса может быть установлена на телефоне, планшете или компьютере. Электронное устройство при этом должно соответствовать требованиям, определенным оператором кассовой системы.

Программная касса – это касса, с помощью которой юрлицо может принимать платежи. Кроме этого, программные кассы передают всю необходимую информацию в систему контроля кассового оборудования.