Стали известны цены на новый Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi работает над новым флагманским смартфоном Mi Mix 3. Как сообщают СМИ, Mi Mix 3 будет предлагаться в двух вариантах. Первый предполагает наличие обычного корпуса, стандартного блока питания и аккумуляторной батареи емкостью 3500 мА·ч. Стоимость версий первого варианта выглядит следующим образом:

6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ флэш-памяти — $510;

6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти — $555;

8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти — $600;

8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ флэш-памяти — $645.

Второй вариант интереснее. Он предложит керамический корпус, аккумуляторную батарею емкостью 4000 мА·ч и зарядное устройство, способное передавать до 30 Вт мощности. Ценообразование «улучшенного» Mi Mix таково:

6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ флэш-памяти — $660;

6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти — $705;

8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти — $750;

8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ флэш-памяти — $800.

Также у Mi Mix 3 будет специальная версия Ferrari edition. Она, скорее всего, окажется еще дороже, хотя источник и не приводит никаких подробностей на этот счет.