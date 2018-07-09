Мининформ Беларуси ограничил доступ к 4 интернет-ресурсам

Министерство информации Беларуси ограничило доступ к четырем интернет-ресурсам за ненадлежащую рекламу лекарств, сообщает БЕЛТА.

Такая информация размещена на сайте ведомства. Решение об ограничении доступа к четырем интернет-ресурсам (med-by.info, artrovex.info, normaten8.pokupkishops.ru, medicina-portal.com) Мининформ принял в соответствии с письменным уведомлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли, руководствуясь статьями 38, 511 Закона "О средствах массовой информации".

Как пояснили в министерстве, основанием послужило размещение на этих сайтах ненадлежащей рекламы лекарственных средств.
 

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Опубликовал: KVbot,

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