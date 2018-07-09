Исследование: Три четверти компаний игнорируют меры защиты информации

Три четверти компаний игнорируют базовые меры защиты корпоративной информации. Это выяснила антивирусная компания ESET. В опросе приняли участие около 900 респондентов.

Участникам опроса предложили выбрать все подходящие варианты ответа на вопрос «Что из перечисленного вы можете себе позволить на работе?».

Выяснилось, что 75% респондентов свободно подключают к рабочим компьютерам флэшки и другие внешние носители. 49% участников опроса без проблем копируют любые документы в офисе, делают скриншоты и пересылают рабочие файлы на личную почту.

54% участников опроса сами решают, какое программное обеспечение установить на рабочий компьютер.