Под Минском появится первый в СНГ квартал с «умной» домофонией

Жилой комплекс «Пирс», строящийся около Минского моря, станет первым в СНГ кварталом, полностью подключенным к IP-домофонии. Его жители смогут со смартфона открывать двери и получать видео с камер видеонаблюдения, рассказали в компании-застройщике.

К «умной домофонии» в «Пирсе» подключат все строения – от урбан-вилл до таунхаусов. В квартирах и коттеджах установят 7-дюймовые сенсорные дисплеи, а снаружи (у подъездов, калиток и шлагбаумов) – домофонные панели со встроенной видеокамерой. При вызове видео выводится не только на монитор – система способна пересылать «картинку» прямо на смартфон пользователя.

Застройщик также позволит дистанционно управлять инфраструктурой. В частности, при настройке системы переадресации можно будет открывать двери и шлагбаумы прямо со смартфона. IP-домофония позволит впустить в квартал или двор знакомых, находясь в любой точке мира.

В квартале предусмотрены «умные» шлагбаумы, калитки и двери, которые будут автоматически открываться при появлении жителя квартала. Механика такова: на расстоянии до 5 метров сработает мобильное приложение, которое через Bluetooth перешлет код и разблокирует электронный замок. На практике это займет две секунды. Технология поддерживает смартфоны и планшеты на ОС Android и iOS. При желании открывать двери можно будет и другими способами – с помощью кода, чипа или магнитной карты.

Жители также смогут подключиться к уличной системе видеонаблюдения. Мониторы позволят просматривать до 16 камер прилегающей территории. Что интересно, с монитора можно будет бесплатно «позвонить» и в любую квартиру «Пирса».

