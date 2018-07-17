Найден способ взломать «белые списки» приложений Windows

Эксперт по кибербезопасности Мэтт Грэбнер обнаружил способ обходить «белые списки» авторизованных приложений Windows и осуществлять запуск произвольного неподписанного кода.

Согласно описанию, которое приводит Грэбнер, используемый в Windows скрипт winrm.vbs (располагается в папке System32) способен обрабатывать и запускать «контролируемый злоумышленником XSL», который не подпадает под ограничения enlightened script host, что позволяет запускать произвольный код.

«Если снабдить winrm.vbs параметрами “-format:pretty” или “-format:text”, он вызывает WsmPty.xsl или WsmTxt.xsl из каталога, в котором находится cscript.exe, — пишет исследователь. — Это означает, что если злоумышленник скопирует cscript.exe в область, находящуюся под его контролем и в которой располагается его вредоносный XSL, ему удастся добиться запуска произвольного кода. По факту эта проблема практически идентична методу Кейси Смита с использованием wmic.exe».