Виктор Прокопеня, Юрий Зиссер и Олег Кондратенко стали лауреатами конкурса «Человек Дела»

Итоги конкурса «Человек Дела» подводит общественный совет, состоящий из известных предпринимателей, экономистов, общественных деятелей. Его возглавляет Петр Никитенко, академик, доктор экономических наук, профессор, советник НАН, создатель беларусской инновационной и ноосферной школы, обладатель золотой медали Европейской научно-промышленной палаты (ЕНПП), номинант Нобелевской премии по ноосферной экономике и др.

Определяя победителей, общественный совет учитывает финансовые показатели бизнеса, его социальную значимость, личностные черты потенциальных лауреатов. 

Большинство лауреатов 2018 года возглавляют экспортоориентированные и импортозамещающие предприятия, работающие в столице и регионах. Но есть среди них три представителя IT-бизнеса — Юрий Зиссер, Виктор Прокопеня и Олег Кондратенко. 

Версия для печатиВерсия для печати

Регион: 

Рубрики: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Читайте также

Добавить комментарий

Загрузка...