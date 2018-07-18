Криштиану Роналду стал самым популярным футболистом ЧМ у белорусов

Аналитики Яндекса выяснили, за какими футболистами и матчами больше всего следили белорусские болельщики на чемпионате мира по футболу – 2018. Для анализа были взяты поисковые запросы белорусских пользователей за период проведения чемпионата с 14 июня по 15 июля включительно.

На первом месте по количеству запросов расположился Криштиану Роналду с уверенными отрывом. Второе место занимает Лионель Месси. При этом пользователи искали информацию про капитана сборной Аргентины почти вдове реже, чем про капитана сборной Португалии. Примечательно, что в топ-10 попали сразу шесть футболистов сборной России: Акинфеев, Дзюба, Черышев, Смолов, Фернандес, Игнашевич.

На первом месте по количеству запросов расположился матч четвертьфинала Россия – Хорватия. На втором месте — матч 1/8 чемпионата Испания – Россия. На третьем месте — матч группового этапа между Россией и Египтом. Финал чемпионата — матч Франция – Хорватия занял 4-е место по числу запросов. Все пять матчей сборной России на этом чемпионате попали в топ-10 самых популярных.