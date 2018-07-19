Вышел недорогой смартфон Xiaomi Mi Max 3

Китайский производитель техники Xiaomi официально представил новый смартфон Xiaomi Mi Max 3.

Как отметили в компании, по сравнению с предшественником Mi Max 2 новый смартфон Xiaomi Mi Max 3 получил усовершенствования и улучшения сразу по семи направлениям: дизайн, дисплей, батарея, тыловая камера, фронтальная камера, процессор и биометрическое сканирование.

Mi Max 3 получил множество характеристик, ранее типичных только для флагманских смартфонов, включая тонкий дизайн, 6,9-дюймовый экран с тонкой рамкой, сдвоенную основную камеру, мощный аккумулятор и поддержку стандарта QC 3.0.

Наиболее доступная версия смартфона Mi Max 3 в версии с памятью 4 ГБ плюс 64 ГБ появится в китайской рознице по цене 1699 юаней (примерно $252). Версия с памятью 6 ГБ плюс 128 ГБ ожидается в Китае по цене 1999 юаней (примерно $296).