МТС представил серию подкастов о Минске

Компания МТС и интернет-журнал 34mag.net продолжают серию подкастов о Минске. Следующая аудиоистория проведет слушателя по главной столичной артерии — проспекту Независимости.

Что располагалось на месте центральной городской магистрали 200 лет назад, сколько раз улица подвергалась ребрендингу, почему для обновления города в послевоенные годы разыскивались архитекторы со всей страны и где на проспекте сегодня можно увидеть орнамент слуцких поясов?

Ответы на эти вопросы и еще больше любопытных фактов о центральной улице Минска можно найти в свободном доступе на сайте 34travel.me. Скачивайте подкаст на русском, белорусском, английском языках и отправляйтесь исследовать город.