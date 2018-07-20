В Беларуси теперь можно заправить авто со смартфона

Приорбанк предоставил возможность владельцам корпоративных карточек Visa заправлять автомобили на сети АЗС А-100 без посещения кассы. Оплатить топливо можно со смартфона, причем на счет возвращается 1,2% от суммы чека, рассказали в банке.

Для оплаты топлива используется мобильное приложение «Дзякуй», к которому теперь можно привязать любую корпоративную карту Приорбанка. После этого надо лишь указать в смартфоне номер колонки, тип топлива и его объем. Все остальное сделает система: заправит автомобиль и спишет необходимую сумму со счета. Подходить к кассе и общаться с оператором АЗС не требуется.

Что интересно, для оплаты топлива не обязательно даже находиться на заправке. Например, наемный водитель может приехать на АЗС на служебном автомобиле (или грузовике) и позвонить в офис с просьбой заправить машину. И тогда другой сотрудник сделает это дистанционно через мобильное приложение. Тем самым не нужно передавать корпоративную карту другому человеку.

Впервые корпоративные карты позволяют получить кэшбэк. Так, при каждой заправке на счет возвращается 1,2% от платежа.