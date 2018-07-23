Илон Маск выпустит смартфон

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В сети появились изображения передней и задней панелей смартфона от компании Илона Маска Tesla. Об этом сообщает GizChina.
Смартфон имеет кодовое название Quadra. Первая информация о его разработке появилась в ноябре прошлого года. Судя по изображениям, телефон получит безрамочный дисплей с вырезом в верхней части под разговорный динамик и фронтальную камеру. На задней стенке будет большой логотип Tesla, основной динамик и вырезы под двойную камеру.
Ожидается, что в ближайшее время появится более подробная информация о Quadra: характеристики смартфона, дата начала продаж и ориентировочная цена.
Комментарии
Был Джобс, теперь Маск. Еще один бездарный аферист будет хомякам впаривать копеечный товар по атомной цене.
Как может аферист (пользуясь вашим определением), заработавший миллиарды на хомяках, быть бездарным? Противоречие, не так ли?
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