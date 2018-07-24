Беларусь поднялась на 38-е место в рейтинге по уровню развития электронного правительства

Беларусь поднялась на 38-е место в рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства (United Nations E-Government Survey 2018). Страна переместилась на 11 строчек вверх по сравнению с результатами 2016 года, сообщает БЕЛТА.

В рейтинге представлены 193 страны. Беларусь впервые в своей истории переместилась в группу стран (топ-40) с очень высоким индексом развития электронного правительства (Very-High-EGDI). По оценке составителей рейтинга, это может быть связано с реализацией национальной стратегии устойчивого развития на период до 2030 года, включающей несколько инициатив, связанных с развитием ИКТ в различных секторах экономики.

Сводный индекс (E-Government Development Index) Беларуси в рейтинге составил 0,7641. Наиболее высоко оценен индекс человеческого капитала Беларуси - 0,8681. Уровень развития онлайн-сервисов - 0,7361, индекс ИКТ-инфраструктуры - 0,6881. Беларусь также значительно продвинулась в рейтинге стран по индексу электронного участия (E-Participation) - с 76-го на 33-е место. Этот показатель отражает развитие сервисов активной коммуникации между гражданами и государством. На первом месте глобального рейтинга ООН оказалась Дания.