Xiaomi представила смартфоны Mi A2 и Mi A2 Lite

Компания Xiaomi официально представила смартфоны среднего уровня Mi A2 и Mi A2 Lite на базе «чистой» операционной системы Android 8.1 Oreo (без надстройки MIUI).

Mi A2 получил 5,99-дюймовый дисплей IPS с разрешением 2160 × 1080 точек (Full HD+) и соотношением сторон 18:9. Экран защищён прочным стеклом Gorilla Glass 5; вырез не предусмотрен.

Здесь служит процессор Qualcomm Snapdragon 660 (восемь вычислительных ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический контроллер Adreno 512). Объём оперативной памяти может составлять 4 или 6 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 32, 64 или 128 Гбайт.

Вторая новинка, Mi A2 Lite, снабжена 5,84-дюймовым дисплеем IPS с разрешением 2280 × 1080 точек и соотношением сторон 19:9. В верхней части имеется вырез: в нём установлена 5-мегапиксельная фронтальная камера.

Основа аппарата — процессор Snapdragon 625, который объединяет восемь вычислительных ядер с архитектурой ARM Cortex-A53 (до 2,0 ГГц) и графический ускоритель Adreno 506. Устройство будет предлагаться в версиях с 3 и 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-модулем ёмкостью 32 и 64 Гбайт.

Модель Mi A2 в зависимости от объёма памяти будет предлагаться по цене от 250 до 350 евро. Стоимость Mi A2 Lite составит от 180 до 230 евро.