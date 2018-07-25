Организаторы DDoS-атак бьют по криптовалютному рынку

«Лаборатория Касперского» обнародовала отчёт «DDoS-атаки во втором квартале 2018 года», освещающий основные тенденции развития распределённых атак типа «отказ в обслуживании».

Сообщается, что одним из самых популярных методов монетизации остаются DDoS-нападения на сайты, связанные с криптовалютами, и валютные биржи. Причём такие атаки используются не только для того, чтобы помешать конкурентам увеличить число инвесторов, но и как способ получить цифровые деньги незаконным путём.

Исследование говорит о том, что злоумышленники продолжают активно искать пути усиления DDoS-атак через новые и ранее открытые уязвимости в распространённом программном обеспечении. В частности, внимание киберпреступников привлекают экзотические «дыры» в сетевых протоколах.

В прошлом квартале лидирующее положение по числу атак сохранил Китай с результатом 59,03 %. На втором месте оказался Гонконг (17,13 %), а на третьем — Соединённые Штаты (12,46 %).

Среди регионов с наибольшим числом командных серверов ботнетов лидируют Соединённые Штаты (44,75 %), Южная Корея (11,05 %) и Италия (8,84 %).

Самая долгая атака во втором квартале продолжалась 258 часов (почти 11 дней), что немногим уступает рекорду предыдущего квартала — 297 часов (12,4 дня). При этом значительно выросла доля атак с Linux-ботнетов.