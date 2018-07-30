Google Assistant перевели на русский язык

Голосовой помощник Google Assistant стал доступен на русском языке. Новая версия приложения появилась в магазине Google Play. К описанию приложены скриншоты, на которых видно, что общение ведется по-русски.

Google Assistant можно вызвать командой "О'кей Google" или удерживая кнопку главного экрана. С помощью голосового помощника можно звонить, отправлять сообщения, устанавливать напоминания, узнавать новости и прогноз погоды, создавать мероприятия в календаре, включать музыку.

Для работы Google Assistant необходимо приложение Google версии 7.11 или выше.



