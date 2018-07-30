Эксперты назвали самые популярные смартфоны лета 2018

По рейтингам пользователей составлен рейтинг лучших мобильных устройств нынешнего года. Возглавил список китайский Huawei P20 Pro. Покупатели особенно отметили его переднюю камеру.

На второй строчке рейтинга оказался View 10. У девайса камера на 20 Мп, аккумулятор в 3 750 мАч и 5,99-дюймовый дисплей.

Третьим стал OnePlus 6. Пользователи назвали его еще одним iPhone X, отметив, что по качеству он ничем не уступает устройству от компании Apple. Однако стоит намного дешевле.

На четвертом месте расположился Samsung Galaxy S9 Plus с 64 Гб памяти. Смартфон оценили за его батарею на 3 500 мАч и чипсет Exynos 9810.

Пятым стал HTC U11 EYEs. Гаджет имеет сдвоенную камеру с сенсором UltraPixel 3 на 12 Мп, процессор Snapdragon 652, операционную систему Android 7.1.