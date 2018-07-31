В салонах связи МТС стартовала акция «Счастливые часы», благодаря которой покупатели «умных» устройств могут обзавестись аксессуарами по символической цене: всего за 1 копейку. Предложение актуально до самого конца этого лета.

«Счастливые часы» проходят в салонах МТС по будням с 19:00 до 21:00. Каждый, кто купит любой смартфон либо планшет в этот период, получит возможность приобрести чехол, защитное стекло или комплект батареек по специальной стоимости: за 1 копейку.

Такое право предоставляется вне зависимости от выбранного метода покупки: одним платежом или в рассрочку продолжительностью до 24 месяцев. Акция продлится до конца текущего лета, то есть до 31 августа 2018 года включительно.