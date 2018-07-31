Новый iPhone может получить поддержку двух SIM-карт. В тестовой версии iOS 12 нашли подтверждение поддержки двух SIM-карт в новых iPhone. Об этом сообщает 9to5mac.

Среди компонентов системы, формирующих отчеты о работе устройства, нашли строки «Статус второй SIM-карты» и «Статус лотка второй SIM-карты». Также специалисты заметили несколько других упоминаний поддержки функции в iPhone.

По слухам, осенью 2018 года Apple выпустит три модели iPhone, которые будут внешне напоминать iPhone X. Они получат безрамочные экраны с вырезом в верхней части и поддержкой Face ID. Два из них оснастят OLED-дисплеями диагональю 5,8 и 6,5 дюймов, а третий — 6,1-дюймовой LCD-матрицей.