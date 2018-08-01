Huawei обогнала Apple по продажам смартфонов

Согласно предварительным данным ежеквартального отчета Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker компании International Data Corporation (IDC), за II кв. 2018 г. во всем мире было продано 342,0 млн смартфонов, что меньше на 1,8% нежели 348,2 млн смартфонов, поставленных на рынок за аналогичный период 2017 г.

Аналитики IDC отмечают, что снижение объемов глобальных продаж смартфонов наблюдается уже третий квартал подряд, при этом за всю историю наблюдений в этом сегменте зафиксировано только четыре квартала с отрицательной динамикой. По мнению аналитиков IDC, снижение продаж является результатом перенасыщения ряда региональных рынков с большим проникновением мобильных устройств, хотя часть из них все еще имеет определенный потенциал для возврата к суммарному росту.

Другим значительным событием прошедшего квартала является выход Huawei на второе место по штучным объемам поставок смартфонов. Компании Apple, занимавшая первую или вторую строчку рейтинга со II кв. 2010 г., впервые за все это время сократила свою рыночную долю до третьей позиции в списке.