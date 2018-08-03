В IT-лагере МТС завершилась первая смена. Две недели школьники учились программировать, моделировать роботов, делать художественны фото и снимать видеоролики. Занятия для школьников провели преподаватели Образовательного центра Парка высоких технологий.

За время IT-каникул ребята узнали, для чего и где применяется робототехника, создали около двух десятков собственных моделей роботов. Школьники прошли курс по основам фотографии: научились работать с композицией, светом и обрабатывать фото с помощью программ на смартфонах. Кроме того, дети получили знания по съемке и монтажу видеороликов и создали собственные YouTube-каналы.

Школьники занимались в группах бесплатно. В программе первой смены было четыре направления: «Основы робототехники», «Робототехника: датчики и программы», «Видеоблогинг» и «Мобилография». Уроки рассчитаны на детей от 6 до 17 лет. По окончании курса ребята получили свидетельства Образовательного центра ПВТ и подарки от МТС. Следующая смена «IT-лагеря» начнется 7 августа. Попасть на бесплатные курсы могут дети, которые приехали в лагерь по путевке.

Проект «IT-лагерь» реализует Министерство образования и компания МТС в рамках соглашения о сотрудничестве. Партнером выступает Образовательный центр Парка высоких технологий. В этом году занятия организованы в детском оздоровительном лагере «Горизонт» в Радошковичах.