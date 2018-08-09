Wargaming стала частью онлайн-экспозиции Google Arts and Culture

Компания Wargaming, отмечающая в этом году 20-летие, рада сообщить о включении материалов об истории компании в коллекцию национального музея The Strong в Рочестере, штат Нью-Йорк.

Материалы доступны для публичного просмотра на проходящей в музее выставке eGameRevoluation. Это помещение в 465 кв. м, где любой желающий может изучить путь становления видеоигр. Кроме того, история Wargaming стала частью онлайн-экспозиции World of War Games проекта Google Arts and Culture.

«Wargaming — один из самых ярких игровых разработчиков за последнее время. Компания стала феноменом рынка free-to-play, — говорит Эндрю Борман, куратор музея The Strong. — Коллекция материалов позволит нам составить историю развития компании и показать, как Wargaming удалось занять свое место в рейтинге мировой разработки видеоигр».

В электронный архив вошли самые значимые вехи компании за 20-летнюю историю, включая фотографии, трейлеры, видеоролики, редкие снимки «дотанковых» времен, фан-арт и многое другое. Особое внимание уделено внутренней кухне World of Tanks и промоматериалам. Значительную часть коллекции составляют экспонаты, созданные поклонниками игры.