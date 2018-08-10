Samsung представила смартфон Galaxy Note 9. Смартфон получил 6,4-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2960 на 1440 пикселей. Габариты устройства и внешний вид практически не отличаются от прошлогоднего Note 8.

Note 9 получил восьмиядерный процессор Exynos 9810 с частотой до 2,7 гигагерца. Также его оснастили 6/8 гигабайтами оперативной и 128/512 гигабайтами встроенной памяти с поддержкой карт microSD объемом до 512 гигабайт. Аккумулятор имеет емкость 4000 миллиампер-часов, производитель обещает целый день работы от одного заряда.

Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров. Также пользователь может вручную выбирать значения диафрагмы между f/1.5 и f/2.4. Вместе со смартфоном компания также показала новую беспроводную зарядку, которая может заряжать одновременно два устройства.