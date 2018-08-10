Найден способ изменять чужие сообщения в WhatsApp

Уязвимость в мессенджере WhatsApp позволяет изменять содержание уже отправленных и полученных сообщений, утверждают эксперты по безопасности компании CheckPoint.

С помощью определенных манипуляций уже полученные ответы в групповом чате можно видоизменить, цитируя сообщения так, что кажется, будто они поступают от пользователя, не входящего в группу, а также отправлять приватные сообщения, которые увидит только один человек в группе, но его ответы окажутся видны всем.

CheckPoint обнаружили в общей сложности три разных метода атаки на уязвимость в WhatsApp. Все они подразумевают применение социальной инженерии.