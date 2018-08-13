11-летний хакер за 10 минут взломал сайт с результатами выборов в США

Одиннадцатилетний хакер из США сумел взломать сайт, на котором были представлены результаты президентских выборов в штате Флорида, и изменить эти результаты за 10 минут. Школьник работал не с настоящим сайтом, а с его точной копией, созданной для крупнейшей в мире хакерской конференции DEFCON 26, которая прошла на днях в Лас-Вегасе.

В ходе эксперимента, организованного на DEFCON 26, несколько детей с хакерскими навыками попытались взломать 13 копий веб-сайтов, подключенных к информационным системам президентских выборов. В состав экспериментальной группы вошло около 50 детей в возрасте от восьми до 16 лет.

Мальчик по имени Эммет Брюер смог взломать реплику сайта государственного секретаря США, где публикуются результаты подсчета голосов. Государственный секретарь выполняет в системе американского госуправления функции, аналогичные министру иностранных дел в других странах.