Найден простой способ взлома сетей Wi-Fi

Разработчик популярного легального средства для взлома паролей Hashcat Йенс Штойбе обнаружил и описал новый метод извлечения так называемого идентификатора спаренных мастер-ключей (Pairwise Master Key Identifier — PMKID) из роутеров, использующих технологии защиты WPA/WPA2 для сетей Wi-Fi.

С помощью этого идентификатора можно с большей легкостью расшифровать пароль к беспроводной сети, установленный на роутере.

Эксперт также утверждает, что его метод работает практически против всех роутеров, функционирующих по протоколу 802.11i/p/q/r с активированным роумингом.