Эксперты: новые iPhone будут дешевле

Новые модели смартфонов iPhone, которые Apple представит в сентябре, будут стоить дешевле моделей предыдущего поколения, считают аналитики компании TrendForce.

Предполагается, что две из трех новых моделей iPhone будут оснащены AMOLED-экранами размером 5.8" и 6.1". Стоимость версии с размером экрана 5.8" будет варьироваться в диапазоне $900-950, что дешевле, чем первая версия iPhone X. Третья модель, наиболее бюджетная, оснащена жидкокристаллическим экраном и будет стоить $700-750.

По мнению TrendForce, Apple вынуждена изменить свой подход к ценообразованию под влиянием конкуренции с китайскими брендами. Они активно борются за расширение своей доли на рынке, предлагая высокотехнологичные модели по демократичным ценам.