«Белавиа» устраивает распродажу билетов 16 августа

Белорусская авиакомпания «Белавиа» 16 августа устраивает распродажу билетов по 50 евро. Акция продлится с 00:01 по 23:59 того же дня. Приобрести билеты можно только на сайте компании.

Акция распространяется только на прямые маршруты "туда-обратно" и только на регулярные рейсы национального авиаперевозчика. Билеты по акции можно приобрести на период с 1 октября по 20 декабря 2018 года, изменить время и дату вылета в дальнейшем нельзя.

Более подробную информацию можно получить на сайте авиакомпании.

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Опубликовал: KVbot,

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