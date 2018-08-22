Xiaomi представила флагманский смартфон Poco F1 за $300

Сегодня компания Xiaomi провела в Индии презентацию своего нового суббренда Poco, а также первого смартфона под этой маркой – Poco F1. Модель отличается флагманскими техническими параметрами и низкой ценой.

Смартфон оснащен 6.18" дисплеем с разрешением 2246x1080, основной камерой 12+5 Мп и фронтальной камерой 20Мп со вспышкой. Аппаратной основой стали мощный процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6-8 Гб оперативной и 64-256 Гб флэш-памяти. Девайс работает под управлением Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI 9. Емкость аккумулятора – 4000 мАч с возможностью быстрой зарядки. Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS+ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C. На задней панели расположен cканер отпечатков пальцев.

Кроме обычных вариантов, новый аппарат будет доступен в "армированном" исполнении Armoured Edition с кевларовым корпусом, который, по словам производителя, "поднимет прочность на "новый уровень".

Цена на Poco F1 стартует от $300 за версию 6/64Гб, самая дорогая стандартная версия 8/256 ГБ обойдётся в $415, премиальный Armoured Edition — в $430.

В Европе смартфон выйдет под названием Pocophone F1.