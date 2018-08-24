Развитие ИТ-отрасли будет курировать первый вице-премьер Александр Турчин

Новый премьер-министр страны Сергей Румас своим распоряжением утвердил распределение обязанностей между премьер-министром, его заместителями и руководителем аппарата Совета министров. Как следует из документа, вопросами развития цифровой экономики будет заниматься первый вице-премьер Александр Турчин.

Ранее руководитель назвал цифровую экономику главным приоритетом развития как правительства, так и всей Беларуси. "Полтора года назад Президент объявил курс на построение ИТ-страны. Скептики думали, что это не более чем яркая фраза. Но вы знаете, что слова главы государства никогда не расходятся с делом. Президентом был принят революционный декрет №8 "О развитии цифровой экономики". После принятия декрета о Беларуси в позитивном ключе заговорили во всем мире. Сегодня очень успешно работает наш Парк высоких технологий. В прошлом году его экспорт резко вырос и впервые превысил миллиард долларов. В этом году мы видим скачок количества компаний, вступающих в ПВТ, и еще больший рост экспорта, который превосходит все прогнозы. Обо всем этом говорил в своем послании глава государства. Это, можно сказать, первые шаги по построению ИТ-страны. Сегодня наступает время следующего этапа. Вслед за парком, за ИТ-сферой должна подтягиваться и вся остальная экономика", - заявил Александр Турчин несколькими днями ранее.