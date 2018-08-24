Собирайтесь в кругосветное путешествие – с Huawei P20 или P20 Pro!

Есть увлечения, которые нравятся всем и каждому – это путешествия. Действительно, что еще так невероятно расширяет кругозор, если не открытия новых стран, городов и встречи с новыми людьми. Что сильнее может вдохновить, если не новые яркие впечатления, полученные именно во время путешествий. И что может дать невероятное количество информации, мыслей и даже сменить мировоззрение, если не увиденные собственными глазами и прочувствованные сердцем красоты мира...

Тогда собирайтесь в путешествие! С 24 августа мы начинаем рекламную игру «Вокруг света с Huawei!». Участвуйте, чтобы не упустить шанс обогнуть земной шар, побывав в легендарной Барселоне, пляжной Малаге, островной Португалии, горячей Колумбии, райской Коста-Рике, звездном Лос-Анджелесе, экзотическом Таити, невероятной Австралии, романтичном Коломбо в Шри-Ланке и шикарном Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах. Или увидеть больше, посетив многоликий Китай, таинственную Мексику, «африканские Мальдивы» – остров Занзибар (Танзания) или Шри-Ланку.

Правила самые простые:

купите любой смартфон Huawei линейки P20 – Huawei P20, Huawei P20 Pro или Huawei P20 lite в сетях и магазинах партнеров: МТС, velcom, «5 элемент», «Евросеть», «На связи», «Связной», «Алло!», «Электросила», life), «Корона-Техно» и «ТехноПлюс»

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Линейка смартфонов Huawei P20 – это лучшие мобильные камеры в мире. И благодаря этому – лучшая техника и для работы, и для путешествия. С этими смартфонами у вас всегда будут прекрасные, яркие, четкие снимки в любое время суток: и днем, и ночью. Вы сможете передать на фото то, что видят ваши глаза: зелень лесов, бирюзовость и синеву океанов, контрастность пейзажей, многослойность мегаполисов, красоту портретов – ваш Huawei позволит вам #ВидетьБольше.

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