Раскрыты подробности о новых iPhone

В преддверии анонса трех новых смартфонов iPhone, который по традиции ожидается в сентябре, в интернете появились новые подробности о дизайне новинок, их аппаратном и программном обеспечении, рабочих названиях, а также ожидаемых сроках начала продаж и о некоторых изменениях в глобальной стратегии Apple по их продвижению.

Все новые модели iPhone 2018 г. будут представлены в более широком ценовом диапазоне, с различными габаритами и наборами функциональных возможностей для максимально широкого охвата потенциальной аудитории покупателей, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные индустриальные источники.

Тем не менее, в целом все новинки в той или иной степени унаследуют дизайн прошлогоднего флагмана. Прорывов вроде действительно нового дизайна iPhone X или iPhone 6 образца 2014 г. в этом сезоне ждать не стоит, утверждают источники, поскольку значительные изменения подготавливают в Apple для моделей следующего года.