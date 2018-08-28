Министерство образования и МТС подвели итоги IT-каникул для школьников. В этом году было организовано две смены IT-лагеря. Два двухнедельных интенсива для юных айтишников прошли в июле и августе. После обучения каждый из ребят защитил свой проект, а лучшие работы были представлены на выставке, организованной по итогам курсов.

Бесплатные занятия проходили в детском оздоровительном лагере «Горизонт». Школьников обучали по четырем тематическим курсам: основы робототехники, видеоблогинг, пилотирование квадрокоптера, цифровая фото-, мобило- и видеография. Всего программа занятий составила 180 учебных часов. Участниками проекта стали 80 детей от 6 до 17 лет.

IT-уроки проводили специалисты Образовательного центра Парка высоких технологий. Участники сконструировали десятки моделей роботов-животных и механизмов с использованием датчиков касания и цвета. Ребят научили управлять квадракоптерами при любой погоде и устранять неполадки в работе техники. Ученики курса создали свои YouTube-каналы, научились писать сценарии, снимать и монтировать видеоролики.